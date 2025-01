Tommaso, il 12enne che preferisce il presepe ai videogiochi

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ha voluto incontrare Tommaso, 12 anni, che preferisce costruire il Presepe anziché giocare ai videogiochi. L'incontro è nato a seguito di una mail inviata dalla madre del ragazzo che invitava il sindaco a casa loro per vedere il presepe costruito dal figlio, tradizione che il ragazzino porta avanti con il padre da quando aveva 5 anni.

Il presepe di Tommaso è grande circa 3x2 metri ed è composto da statuine realizzate da artigiani, alcune delle quali meccaniche, con animali che si muovono e acqua che scorre realmente.

"Ogni anno chiedo a Babbo Natale una statuina in movimento - racconta Tommaso -. Di solito le scelgo da quelle che vengono realizzate dagli artigiani che espongono i loro lavori nelle casette dei mercatini natalizi in centro storico".

"Bello vedere un ragazzo così giovane scegliere una passione che sviluppa la manualità e la creatività, alle mode del momento - dice il sindaco - se vorrà, il prossimo anno, potrà costruirlo nell'ingresso del municipio - afferma -sarebbe un piacere ospitarlo, ma ancora più bello vederlo nascere dalle mani di un ragazzo così giovane e appassionato."



