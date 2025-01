Omicidio Comunanza, celebrato funerale in forma privata

Sono stati celebrati questa mattina in forma privata i funerali di Renzo Paradisi, il 75enne di Comunanza morto il 28 dicembre scorso dopo cinque giorni di ricovero a seguito delle lesioni patite durante l'aggressione di cui è stato vittima insieme alla moglie la sera del 23 dicembre.

Le esequie sono state celebrate nella cappella dell'obitorio dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dove è ancora ricoverata la moglie, Maria Antonietta Giacomozzi. In carcere accusato di omicidio e tentato omicidio premeditati e pluriaggravati è rinchiuso Claudio Funari, 42 anni di Comunanza, l'autore della feroce aggressione a colpi di calci e pugni.

"Sono qui per dare l'ultimo saluto a Renzo, un carissimo amico, in rappresentanze di tutta Comunanza in una giornata triste" ha detto il sindaco di Comunanza Domenico Sacconi. "E' un dramma.

E' successo qualcosa di incredibile e non riusciamo a capire come una tragedia così sia potuta accadere in una città tranquilla come la nostra dove ci conosciamo tutti. Non doveva succedere. Ora - ha concluso il primo cittadino di Comunanza - dobbiamo stare in silenzio, riflettere. Come amministrazione e come paese saremo a disposizione della famiglia Paradisi".





