L'anteprima del film 'Liliana' chiude l'anno di Pesaro 2024

Si svolgerà a Pesaro la proiezione dell'anteprima regionale del documentario 'Liliana' che ripercorre la testimonianza della senatrice a vita, Liliana Segre, veicolando un messaggio di pace e di speranza. La proiezione è in programma il 12 gennaio, alle ore 18:00, presso il teatro Sperimentale, nel weekend che segna la fine dell'anno di Pesaro capitale italiana della cultura 2024. Per l'occasione sarà presente anche il regista del documentario, Ruggero Gabbai, e saranno riportate le testimonianze di Rondine Cittadella della Pace. L'opera cinematografica è distribuita invece da Lucky Red.

Il documentario racconta dell'arresto della senatrice durante la seconda guerra mondiale, fino alla deportazione e allo struggente addio al padre. Il film si basa su accostamenti, rimandi e contrasti tra il racconto storico e il ritratto contemporaneo di una delle donne più importanti del panorama italiano, mettendo in luce gli aspetti meno conosciuti della senatrice, facendo scoprire una figura culturale e politica moderna e appassionata nel trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di libertà e uguaglianza.

"Ho visto il film nelle scorse settimane assieme alla senatrice - dice il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani - è un film toccante, che fa riflettere - aggiunge - una memoria per costruire una cultura della pace oggi, nel presente".

"Sarà l'occasione - afferma il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini - per rinnovare, ancora una volta, il messaggio universale di Pace che ha segnato Pesaro 2024" in riferimento alle iniziative già svolte in città riguardanti la foglia di gingko biloba per l'Ucraina e la marcia della Pace di capodanno.





