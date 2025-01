Incidente ad Ancona, tra vittima una dottoressa 40enne

E' una dottoressa 40enne, che lavorava in Clinica Medica all'ospedale di Torrette di Ancona, una delle due vittime dell'incidente stradale nell'ambito del quale si è verificata anche una mega-perdita di gas. L'altra persona deceduta, che non aveva i documenti, è un uomo sulla sessantina. Sono in corso verifiche della polizia municipale sulla dinamica dell'incidente, sulle vittime e sulle cause della loro morte: secondo una prima ricostruzione, le persone decedute erano alla fermata del bus quando una Bmw ha urtato una serie di veicoli uno dei quali finito contro la cabina del gas e probabilmente anche contro le due vittime.



