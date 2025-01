Incidente ad Ancona: Sindaco: 'Vicino ai familiari vittime'

"Sono ancora da valutare le dinamiche dell'incidente e questo pone non pochi interrogativi sulla dinamica del sinistro e di quelle che sono le responsabilità dirette. Personalmente e nome di tutta la cittadinanza, sono vicino alle famiglie di coloro che hanno perso la vita così tragicamente". Così il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti a proposito dell'incidente avvenuto questa mattina d Ancona e dove hanno perso la vita due persone, una di queste dottoressa di 40 anni.



Silvetti aggiornato costantemente dai primi momenti, poco prima delle 8, ha fatto presente che "il danneggiamento di una centralina di riduzione di gas ha purtroppo comportato l'isolamento dell'intero quartiere di Torrette, di Collemarino, di una residenza per anziani e dell'ospedale regionale di Torrette. Questo ha comportato l'isolamento dell'intero quartiere dove la distribuzione del gas verrà ripristinata, si prevede, per l'ora di cena, grazie all'intervento della società Edma Gas".

Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento ai vigili del fuoco, alla polizia locale di Ancona e ai sanitari che sono intervenuti immediatamente sul posto e hanno evitato che la situazione prendesse una piega ancora più pericolosa per l'importante fuga di gas. "Desidero esprimere il ringraziamento della città ai soccorritori, in particolare i vigili del fuoco, intervenuti con professionalità in una situazione di assoluto rischio e agli agenti della polizia locale che hanno povveduto a circoscrivere la zona a rischio. Ma anche i sanitari del 118 subito sul posto insieme a carabinieri e polizia".

