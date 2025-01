Incidente ad Ancona, nessuna ripercussione per gas su ospedale

Nell'ambito dell'incidente stradale che ha coinvolto più vetture, causato due vittime e provocato una mega-fuga di gas metano in Via Esino a Torrette di Ancona, ci sono stati disagi nella distribuzione di metano nella zona dove insiste anche l'ospedale regionale. La rottura della tubazione - una cabina di riduzione della distribuzione del metano a media pressione - ha provocato l'interruzione della distribuzione in diverse diramazioni tra i quartieri di Torrette e Collemarino ma, fa sapere l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum), non ha avuto alcuna interruzione della fornitura di gas metano né ripercussioni sull'attività nella cittadella sanitaria.

In ogni caso, spiega l'Auom, anche in caso di interruzione della fornitura di gas metano entrerebbe in funzione il sistema alternativo di alimentazione a gasolio che rende autonomo l'ospedale regionale. In questo caso, riferisce l'Azienda, non è stato necessario neanche l'intervento del 'camion bombolaio' che fornirebbe gas in un'eventuale situazione di emergenza per la fornitura.

Nella zona dell'incidente, però, molte famiglie sono rimaste senza gas e il metano fuoriuscito a causa della rottura della tubazione si è accumulato in alcune abitazioni poi arieggiate gradualmente e messe in sicurezza anche grazie all'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici. Sul posto sono intervenuti stamattina sanitari del 118, Vigili del fuoco, Croce Gialla, Polizia, Polizia Locale e Carabinieri. Presenti il questore Cesare Capocasa, il comandante dei vigili urbani Marco Caglioti, il direttore coordinatore speciale dei vigili del fuoco di Ancona Massimo Carducci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA