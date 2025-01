Incidente ad Ancona, Edma 'ripristino gas entro 24 ore'

Edma reti gas comunica che ad Ancona "l'erogazione di gas metano nelle abitazioni di Torrette e Collemarino, dopo il grave incidente di stamattina in via Lambro, verrà ripristinato entro 24 ore". L'incidente stradale tra via Esino e via Lambro, sulla cui dinamica sta indagando la Polizia Locale, ha causato due vittime e la rottura di una tubazione in una cabina di riduzione della distribuzione del gas metano a media pressione, con conseguenti disagi in diverse zone dei due quartieri anconetani.

Nel frattempo l'azienda reti gas "raccomanda i cittadini dei due quartieri di chiudere il rubinetto centrale del gas (e quindi di non usare caldaia e fuochi da cucina) e di non chiamare il loro numero di Pronto intervento: i loro tecnici passeranno casa per casa per ripristinare il servizio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA