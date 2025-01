I personaggi della Marvel fanno visita ai bambini di pediatria

I personaggi della Marvel hanno fatto visita ai bambini e alle bambine del reparto pediatria di Urbino. L'iniziativa si è svolta in occasione della festa dell'epifania dal gruppo "The Marvel Friends". I supereroi hanno portato doni e fatto visita ai degenti del reparto pediatrico.

"Una giornata all'insegna della spensieratezza, della magia e della gioia per i nostri bambini - dice Emanuela Lanfranchi, direttore della pediatria di Urbino - I volontari sono stati eccezionali, hanno regalato una giornata di serenità ai bambini fragili, con disabilità e ai malati - aggiunge - siamo stati felicissimi di accoglierli".



