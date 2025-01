Domenica al museo e apertura straordinaria per l'Epifania

La Galleria Nazionale delle Marche, sarà visitabile gratuitamente la prima domenica del mese.

Domenica 5 gennaio,sarà la prima volta del nuovo anno, in cui sarà possibile visitare gratuitamente il Palazzo Ducale di Urbino e le collezioni in esso esposte. Analogamente sarà possibile visitare gratuitamente gli altri musei della Direzione Reagionale Musei Nazionali Marche elencati qui: https://cultura.gov.it/ente/palazzo-ducale-di-urbino-direzione-r egionale-musei-nazionali-marche Gli stessi siti, saranno aperti eccezionalmente anche lunedì 6 gennaio, Festa dell'Epifania. In questa giornata, la Galleria Nazionale delle Marche resterà aperta dalle ore 8.30 alle ore 19.15 (ultimo ingresso ore 18.15) ed accessibile con bigliettazione ordinaria.



