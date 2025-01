Confcommercio Marche Nord contro l'aumento del costo dell'acqua

"Si dividono gli utili tra i soci, mentre i costi della gestione societaria e degli investimenti si distribuiscono su famiglie e imprese sottoforma di aumenti tariffari" così la direttrice di Confcommercio Marche Nord, Agnese Trufelli, commenta l'aumento del costo delle bollette dell'acqua nella provincia di Pesaro-Urbino, che definisce "uno strano paradosso di economia aziendale" e una "prassi oramai consolidata dalle società di servizi e dagli enti che le controllano".

"Siamo già intervenuti la scorsa primavera sull'aumento della tassa dei rifiuti - afferma la direttrice - non credevamo di doverci ripetere oggi anche sull'acqua - aggiunge - le società di servizi non possono funzionare a corrente alternata tra società pubblica per erogare servizi ai comuni e societari privata quando c'è da dividere gli utili - che specifica - nel 2023 sono arrivati a quota 12,3 milioni di euro aumentando le tariffe su famiglie e imprese". Trufelli si appella alle realtà coinvolte (comuni, Aset e MMS) affinché "rivedano in fretta questa strategia che fa pagare gli investimenti a famiglie e imprese, anziché usare gli utili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA