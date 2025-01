Caro bollette: Cna, 'Aumenti da rivedere'

La Cna di Pesaro e Urbino, in merito agli aumenti di gas, elettricità ed acqua, denuncia "una situazione più che preoccupante anche per i prossimi mesi".

All'aumento del gas (già ora quotato ad oltre 50 euro a megawattora) e stimato in un 30% in più nei prossimi mesi, si aggiunge quello dell'energia elettrica (18-20% in più solo nei primi tre mesi dell'anno) e delle tariffe dell'acqua. "Si tratta di aumenti insostenibili per la maggior parte di imprese e cittadini - commenta Michele Matteucci, presidente CNA di Pesaro e Urbino - per questo invitiamo tutti i soggetti interessati dell'assemblea di ambito territoriale ottimale, i Comuni, Marche Multiservizi e Aset a rivedere gli aumenti apportati e con essi anche i ricalcoli - afferma - questo combinato disposto di aumenti di gas, luce e acqua, (senza considerare anche i pedaggi autostradali e il costo di numerose materie prime), temiamo possa innescare una gravissima recessione per l'economia locale già messa a dura prova in questi ultimi dieci anni".



