Auto contro colonnina del gas ad Ancona, almeno due morti

Ci sarebbe almeno due morti nell'incidente avvenuto questa mattina in zona Torrette ad Ancona, dove un'autovettura si è schiantata contro una colonnina di gas causando una mega-fuga di gas metano nella zona e un rumore molto forte e continuo avvertito in tutto il quartiere. Due pedoni sono stati investiti. La prima ricostruzione della dinamica parla di un'auto di grossa cilindrata, Bmw nera, che lungo la discesa di via Esino, ha perso il controllo ed è finita contro altri veicoli tra cui una panda che si è schiantata contro la colonnina di metano. Questa auto continuando la corsa avrebbe investito due pedoni, un uomo sulla sessantina e una donna. La perdita di metano è stata fermata e l'area di intervento è stata messa in sicurezza.

"Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell'area si raccomanda di NON USCIRE da casa e di chiudere le finestre. Sono al lavoro i Vigili del fuoco e la Polizia locale". E' il messaggio che il Comune di Ancona pubblica sui social dopo l'incidente. Sul posto stanno operando quattro mezzi dei vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di Stato. Ci sono persone coinvolte ma non è ancora chiaro quante siano. Il comune informa inoltre che "è transitabile la strada per l'ospedale e verso la superstrada.

Ci sono stati disagi nella distribuzione di metano nella zona dove insiste anche l'ospedale regionale. La rottura della tubazione - una cabina di riduzione della distribuzione del metano a media pressione - ha provocato l'interruzione della distribuzione in diverse diramazioni tra i quartieri di Torrette e Collemarino ma, fa sapere l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum), non ha avuto alcuna interruzione della fornitura di gas metano né ripercussioni sull'attività nella cittadella sanitaria.



In ogni caso, spiega l'Auom, anche in caso di interruzione della fornitura di gas metano entrerebbe in funzione il sistema alternativo di alimentazione a gasolio che rende autonomo l'ospedale regionale. In questo caso, riferisce l'Azienda, non è stato necessario neanche l'intervento del 'camion bombolaio' che fornirebbe gas in un'eventuale situazione di emergenza per la fornitura.



Nella zona dell'incidente, però, molte famiglie sono rimaste senza gas e il metano fuoriuscito a causa della rottura della tubazione si è accumulato in alcune abitazioni poi arieggiate gradualmente e messe in sicurezza anche grazie all'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici. Sul posto sono intervenuti stamattina sanitari del 118, Vigili del fuoco, Croce Gialla, Polizia, Polizia Locale e Carabinieri. Presenti il questore Cesare Capocasa, il comandante dei vigili urbani Marco Caglioti, il direttore coordinatore speciale dei vigili del fuoco di Ancona Massimo Carducci.

Il comune di Ancona, in una nota di aggiornamento sull'incidente avvenuto questa mattina in zona Torrette informa che "La fuga di gas sta rientrando ma i cittadini di Torrette e Collemarino devono chiudere il rubinetto centrale del gas delle loro abitazioni: le operazioni di ripristino verranno eseguite da Edma non appena sarà possibile".

Sul fronte della viabilità resta chiuso il tratto tra via Esino e via Lambro, area interessata all'incidente. Riaperta la seconda rotatoria dell'Ospedale di Torrette. Transitabile via Flaminia e l'ingresso per l'Ospedale e la superstrada.

Il post del Comune di Ancona

