I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima di mezzogiorno in via Beato Placido, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. La squadra di Civitanova Marche, utilizzando attrezzature specifiche, ha estratto uno dei conducenti, affidandolo alle cure del personale sanitario del 118. Successivamente i veicoli coinvolti sono stati messi in sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA