Rca e figli in difficoltà: tre denunce per truffa nel Fermano

Due campani e un sardo nei guai per truffa a danno di quattro fermani. Questo il bilancio delle ultime denunce dei carabinieri del comando provinciale di Fermo.

A Falerone (Fermo), a seguito di una denuncia di un cittadino di Montappone, hanno denunciato un 40enne italiano della provincia di Caserta il quale, con il pretesto di vendere on-line una polizza Rca, è riuscito a farsi accreditare dalla vittima su un conto corrente a lui riconducibile, 100 euro per poi rendersi irreperibile.

A Porto San Giorgio, a seguito di una denuncia sporta da moglie e marito, entrambi 70enni, un 26enne italiano di Napoli è accustao di truffa. Il ragazzo, come emerso anche dall'analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, ha contattato con sms le vittime fingendosi loro figlio e dopo aver manifestato difficoltà economiche è riuscito a farsi accreditare la somma di 970 euro su carta postepay a lui intestata.

A Petritoli, al termine delle indagini partite dalla denuncia presentata da una donna, i carabinieri hanno denunciato un 25enne residente nella provincia di Sassari. L'autore del reato, ha contattato telefonicamente la vittima e dopo averle paventato gravi problemi di salute della figlia, risultati inesistenti, è riuscito a farsi accreditare per le cure mediche necessarie la somma di 3.500 euro, denaro confluito sulla carta postepay a lui intestata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA