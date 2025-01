Oltraggio a pubblico ufficiale e furto, due denunce

I Carabinieri della Stazione di Potenza Picena hanno deferito all'Autorità Giudiziaria due cittadini del Marocco, un uomo 31enne e una donna 33enne, entrambi già noti alle forze di polizia, per oltraggio a Pubblico Ufficiale, per aver rivolto frasi offensive nei confronti dei militari. Nel corso degli accertamenti è emerso che l'uomo è anche ritenuto responsabile di un furto aggravato commesso in un supermercato di Potenza Picena e di conseguenza è stato denunciato all'Autorità giudiziaria anche per tale reato. I militari hanno anche inviato all'autorità competente una proposta di applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nei confronti degli indagati, che risultano entrambi residenti in Emilia Romagna.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA