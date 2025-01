Merce contraffatta, sequestrati 40 capi dalla polizia locale

In occasione di rafforzati controlli predisposti dalla Caserma Dionisi, il Nucleo Operativo Sicurezza Urbana (Nosu) della polizia locale di Ascoli Piceno ha provveduto al sequestro di circa 40 capi di abbigliamento contraffatto nell'ambito di specifica operazione anti abusivismo commerciale nei pressi di Piazza Arringo e Corso Vittorio Emanuele. I controlli si sono poi concentrati sulle vendite di giochi pirici in occasione dei mercatini di Natale e nei confronti dei commercianti in forma itinerante. L'attività di prevenzione contro gli atti vandalici in centro storico ha portato anche al rinvenimento di 6 potenti petardi per uso tecnico. Il presidio della polizia locale è stato assicurato anche in orario notturno durante i festeggiamenti di San Silvestro sia a mezzo di personale in borghese sia a mezzo pattuglie auto montate.



