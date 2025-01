Falconara progetta il futuro, tra sicurezza e riqualificazione urbana

Un 2025 all'insegna della tecnologia e della sicurezza, delle prime opere di riqualificazione della periferia nord, ma anche del consolidamento delle collaborazioni culturali e del rilancio del commercio. I progetti per l'anno appena iniziato vedono la Giunta Signorini impegnata su tutti i fronti, dalla sicurezza all'urbanistica, dai lavori pubblici ai servizi sociali, passando per l'ambiente, il decoro, le politiche giovanili, lo sport, la cultura e il commercio, con un'attenzione sempre alta al bilancio comunale. Progetti e obiettivi del 2025 sono stati illustrati nella mattinata di oggi, venerdì 3 gennaio, al Castello di Falconara Alta con una conferenza di inizio anno cui hanno partecipato il sindaco Stefania Signorini, la vice Valentina Barchiesi e gli assessori Romolo Cipolletti, Marco Giacanella, Ilenia Orologio ed Elisa Penna.

Tra le principali novità del 2025, ha spiegato il sindaco Signorini che ha la delega alla Polizia locale e all'Urbanistica, c'è il nuovo sistema di videosorveglianza, che verrà portato a regime grazie all'aggiornamento della nuova centrale operativa appena allestita a Palazzo Bianchi: la città può già contare su una rete integrata di 112 punti di ripresa, che permetteranno di tenere sotto controllo tutto il territorio e di registrare ogni ingresso lungo le strade cittadine. «Grazie al sistema di videosorveglianza - è il commento del sindaco - sarà potenziata e resa ancora più efficiente l'azione della polizia locale, già molto presente sul territorio tanto da essere stata protagonista di numerose operazioni. Il prossimo salto di qualità sarà il trasferimento all'ex Fanesi, in pieno centro città: il Comando potrà contare su nuovi locali e strumentazioni e la sua presenza in piazza Mazzini rappresenterà un ulteriore presidio».

Il sindaco ha posto l'accento anche sull'ottenimento del finanziamento regionale di 153mila euro per il Piano di urbanistica generale (Pug), che consentirà di aggiornare il Prg, risalente al 1999. Il nuovo documento urbanistico è uno degli obiettivi del 2025. Tra le opere che saranno avviate c'è l'impianto per la produzione di idrogeno all'ex Montedison, che sarà alimentato da un parco fotovoltaico: una fonte energetica tutta 'green' che rappresenterà il primo tassello del recupero dell'ex industria chimica.

L'assessore Romolo Cipolletti (Viabilità, Arredo urbano, Manutenzioni) punta l'accento sulla sicurezza, in particolare sul completamento delle pensiline nelle fermate dell'autobus a Case Unrra e a Rocca Mare. Negli ultimi giorni del 2024 sono state realizzate tutte le piattaforme che dovranno accogliere le pensiline e queste ultime saranno posizionate nei prossimi giorni. Si tratta di un progresso importante, soprattutto alla Rocca, dove in passato non c'erano spazi in sicurezza per l'attesa dell'autobus. Sempre in tema di sicurezza, si proseguirà con il rifacimento della segnaletica, in particolare di quella orizzontale nelle aree più critiche. Tra i progetti per il 2025, un nuovo parcheggio nell'area dell'aeroporto, a ridosso del cantiere per la realizzazione dell'albergo.

Per l'assessore Marco Giacanella (Bilancio, Cultura e turismo) uno degli obiettivi del 2025 sarà il consolidamento di FalComics, evento di portata nazionale capace di far arrivare a Falconara appassionati da tutta Italia. Tra i progetti avviati nel 2024 e da proseguire nel 2025, il recupero della chiesa di Santa Maria della Misericordia, l'ampliamento dell'offerta didattica del Museo della Resistenza e dell'Archivio storico. Sul fronte del bilancio invece Falconara registra la capacità di incidere sulle scelte di livello nazionale: è stato sospeso il pagamento delle quote capitale dei mutui, circostanza che ha permesso al Comune di far fronte alle difficoltà legate agli aumenti dei tassi di interesse e del costo di fonti energetiche e materie prime. Le risorse liberate hanno consentito all'amministrazione di evitare tagli ai servizi sociali e agli altri servizi comunali.

L'assessore Ilenia Orologio (Sport, Commercio, Servizi sociali e Pari opportunità) punta sul miglioramento degli impianti sportivi in sinergia con il settore Lavori pubblici, in particolare dell'Amadio e del Roccheggiani, sulla pratica sportiva per l'inclusione e sul potenziamento degli spazi all'aperto. Riguardo al Commercio tra i progetti la ristrutturazione del mercato locale e il ripristino di incentivi alle nuove aperture, oltre a strategie per favorire il commercio di prossimità. Nell'ambito dei servizi sociali tra gli obiettivi ci sono potenziare l'inclusione delle persone con disabilità, sostenere le famiglie vulnerabili, aprire uno sportello informativo per far conoscere agli anziani i servizi loro dedicati. Tanti i progetti per le pari opportunità, a partire dalla creazione dell'apposita commissione per arrivare al sostegno di programmi educativi alla parità di genere nelle scuole.

L'assessore Elisa Penna (Scuola, Ambiente, Politiche giovanili) mette in luce i progetti legati alle politiche giovanili, con la ripresa delle attività di aiuto compiti al Centro Giovani e per le politiche scolastiche: ci sarà la rimodulazione delle tariffe per chi frequenta solo fino alle 13 o le 14.30 e dal prossimo anno saranno attivati voucher per famiglie con reddito Isee più basso. Sarà valorizzato e incrementato il verde pubblico, con potature e piantumazioni sin da inizio anno. Sempre nel 2025 sarà realizzato il bosco urbano al parco Robinson grazie a fondi regionali. Grandi novità sul fronte dell'igiene urbana, con il potenziamento delle 'fototrappole' nei luoghi più soggetti all'abbandono selvaggio di rifiuti e l'attivazione della prima isola ecologica smart, da utilizzare con la tessera sanitaria. Saranno infine installati tre display LED multifunzionali per informare la popolazione su dati di monitoraggio ambientale e climatico e per comunicare in tempo reale situazioni di emergenza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA