Anche Civitanova Marche entra nel Consorzio calzaturiero Fermano-Maceratese che riunisce comuni, artigiani e imprese con l'obiettivo di tutelare e promuovere il patrimonio calzaturiero e le eccellenze dei suoi prodotti, affinché possano essere riconosciuti e valorizzati a livello globale. Un'alleanza suggellata con un incontro a Palazzo Sforza tra il sindaco Fabrizio Ciarapica e i rappresentanti del Consorzio Fmc: Andrea Leoni, sindaco di Monte Urano; Germano Craia, presidente del Consorzio; Eleonora Ferracuti, consigliere provinciale di Fermo e delegata per lo sviluppo dell'Indicazione geografica protetta; Marco Marziali, vicesindaco di Monte Urano e Federico Nahuel Lazzari, rappresentante del Consorzio a Bruxelles presso le istituzioni europee.

"Ringrazio i rappresentanti del Consorzio Fmc per questa importante iniziativa - ha detto il sindaco Ciarapica - Civitanova Marche è pronta a fare la sua parte per sostenere e promuovere il nostro straordinario distretto calzaturiero, un fiore all'occhiello del territorio". "Siamo interessati ad aderire al Consorzio e a collaborare attivamente per valorizzare le nostre eccellenze, rafforzandone la competitività sia sul piano nazionale che su quello internazionale - ha aggiunto Ciarapica - È fondamentale unire le forze per affrontare le sfide del mercato globale con una strategia condivisa e ambiziosa". Durante l'incontro, i delegati del Consorzio Fmc hanno presentato un articolato piano per la tutela e la promozione delle eccellenze del distretto calzaturiero. Primo passo sarà quello di partecipare al bando indetto dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, per ottenere il riconoscimento di Indicazione geografica protetta per i prodotti artigianali e industriali.



