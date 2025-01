Bilancio della Questura, in aumento le misure di prevenzione

Dal 1 gennaio 2024 ad oggi sono stati 570 i provvedimenti firmati ed emessi dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, con un incremento del 35% rispetto al medesimo periodo del 2022 e del 22% rispetto al 2023. Il bilancio tracciato dalla questura dorica segnala, nel dettaglio, che sono stati emessi 113 Avvisi Orali; 196 Fogli di Via Obbligatori; 49 Daspo; 122 Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane); 80 ammonimenti per Stalking e violenza Domestica e 10 sorveglianze speciali. Tutte la misure di prevenzione, di esclusiva prerogativa del Questore, si inseriscono - sottolinea la nota della questura - nell'ambito di una più generale azione di prevenzione, contrasto e monitoraggio dei fenomeni illeciti che minano la sicurezza pubblica e la tranquillità della comunità cittadina e dei Comuni limitrofi.

L'ultimo provvedimento notificato risale a pochi giorni fa e si tratta di un Foglio di Via obbligatorio, emesso nei confronti di un giovane di origine tunisina, di 20 anni, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nello specifico, a seguito di un controllo delle volanti della polizia di Stato, il giovane nei pressi di via Giordano Bruno è stato trovato, senza giustificato motivo, in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 21 centimetri, con lama seghettata di cm 8 in lega metallica.

Il ragazzo interpellato dagli agenti ha detto di aver trovato il coltello a terra e di averlo raccolto e nascosto in borsa.

Giustificazione che non ha convinto gli agenti che, dopo aver sequestrato il coltello, hanno accompagnato il giovane in Questura e dopo averlo identificato, lo hanno denunciato in stato di libertà. Avviata l'istruttoria per l'emissione del provvedimento di prevenzione è emerso che a suo carico ci fossero numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, e sono risultate assidue frequentazioni con soggetti pregiudicati definendo così un quadro di pericolosità sociale attuale e concreta. Per tale motivo il Questore ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione, ordinandogli di lasciare immediatamente il capoluogo dorico e di non farvi rientro fino al 2027, salvo essere nuovamente denunciato e sottoposto a una misura più afflittiva.

"Nell'ambito del quotidiano l'impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica le misure di prevenzione - ha dichiarato Capocasa - costituiscono una risorsa importante di immediata efficacia, al fine di limitare ed arginare i comportamenti pericolosi, prima che intervenga il processo penale, coniugando esigenze di tutela della collettività in una aspettativa di tranquillità sociale".





