Nella mattinata di oggi una piccola unità adibita alla pesca dei mitili con 3 persone a bordo è affondata in zona Numana nei pressi della foce del fiume Musone.

Le persone a bordo sono state recuperate da un'altra unità da pesca e non hanno fortunatamente riportato ferite. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Numana e di Ancona per eseguire gli accertamenti di rito e stabilire le cause che hanno condotto al sinistro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA