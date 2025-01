I vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata per l'incendio di un'autovettura alimentata a metano, in località Spina di Castel Sant'Angelo sul Nera. I due occupanti sono usciti indenni dall'automobile. Le fiamme sono state estinte dalla squadra dei vigili del fuoco di Visso con l'ausilio della schiuma antincendio. Sul posto anche i Carabinieri di Fiastra e una squadra della provincia di Macerata.



