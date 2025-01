Ruba al distributore automatico, un arresto a Chiaravalle

I Carabinieri della Stazione di Chiaravalle (Ancona) hanno arrestato un 24enne, di nazionalità straniera, senza fissa dimora, per furto aggravato.

Nel tardo pomeriggio di ieri, il giovane ha sfondato i vetri di un distributore automatico di alimenti e bevande lungo corso Giacomo Matteotti, con l'aiuto di un vaso in cemento prelevato per strada. Quindi si è impossessato di alcuni prodotti alimentari e si è allontanato. La scena è stata filmata dalle numerose persone presenti, alcune delle quali hanno chiamato il numero unico di emergenza 112. I Carabinieri, giunti sul posto, lo hanno sorpreso poco distante.

Il 24enne, peraltro, era stato già denunciato poco prima per il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Alle 15.55, infatti, sorpreso dal controllore di bordo sul treno regionale, in servizio da Fabriano ad Ancona, sprovvisto di biglietto, si era rifiutato sia di esibire i documenti che di scendere alla stazione ferroviaria di Chiaravalle causando, così, un ritardo di 10 minuti della corsa.

Questa mattina, il Giudice di Ancona ha convalidato l'arresto e, a seguito di patteggiamento, lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione. La pena è stata sospesa.



