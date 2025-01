Recanati: Pepa: '2025 sarà l'anno della città leopardiana'

"Il 2025 sarà davvero l'anno in cui daremo avvio al nostro programma elettorale dopo la 'rincorsa' di questi primi sei mesi che ci lasciamo alle spalle'. Lo annuncia il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa annuncindo "che questo 2025 sarà l'anno di Recanati e con questa convinzione affronteremo i mesi che verranno".

"Voglio muovermi di più tra i quartieri e consolidare il rapporto con i cittadini - spiega Pepa - Da giugno ad oggi ci siamo impegnati per rendere il Palazzo aperto a tutti e per rodare al meglio l'attività amministrativa degli uffici, instaurando un rapporto fattivo con il personale. Ora è il momento di una maggiore presenza sul territorio'. Ben cadenzata sarà la road map dei lavori pubblici, con una manutenzione capillare e continua delle strade, ma anche con un'attenzione significativa per il verde cittadino, avendo in programma di riqualificare almeno 2 aree verdi l'anno, raggiungendo progressivamente tutti i quartieri. È partito inoltre - ricorda il primo cittadino - l'affidamento per il restyling delle mura cittadine, così come verranno affrontati il rifacimento e la costruzione di nuovi bagni pubblici. Proseguono intanto il dialogo con la Sis e l'impegno sulla questione del Gallery.

Questo dovrà poi essere anche l'anno della pista per l'elisoccorso. Sul fronte dello sport, oltre alla revisione delle convezioni, ci sono in ballo anche la ristrutturazione e l'ampliamento programmati degli impianti sportivi, insieme con i progetti mirati sulla disabilità, attraverso accordi con le associazioni per l'integrazione di queste figure con ambienti di incontro.

Il 2025 porterà anche un cambiamento radicale nell'ambito dei rifiuti, con il già annunciato passaggio ad un sistema di raccolta misto, che verrà attivato in prima battuta nel centro storico per poi allargarsi al resto della Città, che grazie all'eliminazione del microchip nella frazione della plastica consentirà una maggiore funzionalità e di reinvestire i circa 60mila euro risparmiati nella riqualificazione dei cassonetti e nella distribuzione automatica dei sacchetti. 'Era questo uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati - spiega Pepa - E contiamo di raggiungerlo quest'anno, insieme al tema della sicurezza che stiamo approcciando con l'aumento dell'organico della polizia municipale e l'installazione di nuove telecamere del servizio di videosorveglianza cittadina.

Nell'impegno della Giunta Pepa ci sono i servizi sociali, che resteranno inalterati, e in alcuni casi anche aumentati, nel 2025 come previsto nelle voci del bilancio appena approvato: un segnale forte dell'attenzione dell'Amministrazione per le fasce deboli della popolazione, mentre sul fronte della sanità si conferma l'impegno a dialogare con gli Enti preposti per non depotenziare il ruolo e i servizi del Santa Lucia.

'Vogliamo valorizzare il patrimonio culturale universale rappresentato da Giacomo Leopardi e da Beniamino Gigli con iniziative di spessore nazionale ed internazionale, che possano portare Recanati al livello che le spetta - dice Pepa - Lavoreremo molto su questo, progettando anche format di durata pluriennale, perché crediamo fortemente che la nostra Città meriti di avere un posto di rilievo nel panorama culturale generale, anche fuori del nostro territorio.



