Frontale tra furgone e pick-up: soccorsi tre ragazzi

Frontale tra un furgone e un pick up oggi pomeriggio a Ponzano di Fermo. Tre le persone soccorse dai sanitari: due ragazzi traportati all'ospedale Murri di Fermo e una ragazza al Torrette di Ancona.

Erano da poco passate le 17 quando i due veicolo sono entrati in collisione con il pick up, su cui viaggiavano un ragazzo e una ragazza, è finito anche fuori strada.

Sul luogo del sinistro sono arrivate tre ambulanze, l'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri del radiomobile di Fermo.

I sanitari hanno soccorso i tre giovani, nessuno in condizioni critiche. Dopo le prime cure sul posto, i due ragazzi, uno che viaggiava a bordo del pick up e l'altro che era alla guida del furgone, sono stati trasferiti all'ospedale di Fermo mentre la ragazza è stata accompagnata all'ospedale di Ancona per accertamenti. Nessuno è in pericolo di vita.

La strada provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco, dopo aver assistito i sanitari, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli mentre i carabinieri si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA