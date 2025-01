Capodanno pesarese, polizia di Stato tra controlli e sanzioni

Ammonta a 24 il bilancio dei controlli amministrativi effettuati dal personale della questura nel pesarese in piazze e locali durante la notte di Capodanno nel pesarese, riscontrando un totale di tre infrazioni che in un caso hanno portato alla denuncia di un titolare di una struttura ricettiva dell'entroterra. Le altre due infrazioni hanno invece riguardato dei locali da ballo per irregolarità nella gestione delpersonale addetto alla sicurezza. Le sanzioni ammontano nel complesso a oltre 5mila euro. Le forze dell'ordine sono intervenute anche in due ristoranti, uno nella periferia di Pesaro e l'altro a Fano dove, per gli eventi di ristorazione e ballo pregiati, era stato superato il limite di capienza consentito. L'intervento della polizia ha permesso così di rispettare il numero dei presenti previsti dai piani di sicurezza delle strutture.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA