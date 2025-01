Atterraggio emergenza per ultraleggero che si ribalta, illesi

Atterraggio d'emergenza, forse per lo spegnimento del motore a causa di un problema al carburatore, per un aereo ultraleggero diretto all'Avio Club Madonna di Loreto a Recanati (Macerata) e finito invece in un campo arato adiacente e poi ribaltatosi. E' accaduto ieri pomeriggio durante un volo di addestramento, nella zona di via Che Guevara, tra Loreto e Castelfidardo (Ancona): fortunatamente i due occupanti del velivolo, originari del Fermano, sono usciti da soli dall'ultraleggero e sono rimasti praticamente illesi.

Trasportati in ambulanza all'ospedale di Osimo solo per accertamenti.

Sul posto, dopo la segnalazione al 112, sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Particolare tensione ha creato il fatto che, nell'impatto, l'ultraleggero perdeva carburante e nel velivolo ci sono paracaduti che portano all'interno una sorta di 'micro-carica' che serve alla loro apertura: l'intervento dei soccorritori è stato mirato principalmente ad asportare i paracaduti e rimettere in sicurezza l'intera area.



