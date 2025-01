Allerta gialla per il vento, chiusi giardini e cimiteri

La Protezione civile delle Marche ha emesso un'allerta gialla per vento. Il comune di Falconara Marittima raccomanda ai cittadini la massima prudenza e consiglia di non sostare in prossimità di potenziali fonti di pericolo e alberature e di mettere in sicurezza le aree esterne di propria competenza, per evitare che oggetti come vasi e altre suppellettili possano creare situazioni di pericolo. Dalla serata di oggi e fino alle 7:30 di sabato 4 gennaio saranno chiusi parchi, giardini, cimiteri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA