36enne ai domiciliari tenta di rapinare un negozio, arrestato

Entra in un esercizio commerciale, con il volto coperto da un passamontagna e indossando guanti di lattice, poi afferra la titolare per il collo e le intima di consegnargli l'incasso. La tentata rapina si è verificata il 31 dicembre scorso a Macerata. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Macerata hanno arrestato, in flagranza del reato, un 36enne originario della provincia di Foggia, residente a Macerata, noto alle forze di polizia.

Al momento dell'aggressione, la vittima è riuscita a liberarsi della presa, anche grazie all'intervento di un altro dipendente del negozio e di alcuni clienti, ha costretto il rapinatore a fuggire. Le indagini avviate dai militari, intervenuti sul luogo tempestivamente, grazie anche all'analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 36enne, rintracciato e arrestato presso la sua abitazione, ove sono stati rinvenuti gli abiti indossati al momento del reato tentato.

L'uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari, disposti dall'Autorità Giudiziaria di Macerata, poiché il 17 dicembre scorso era stato fermato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Macerata, dopo aver aggredito due infermieri.

Dopo le formalità di rito, il 36enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ancona, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



