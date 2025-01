Trova una carta prepagata ed effettua prelievi, denunciato

Trova in strada una carta di credito prepagata ed effettua diversi prelievi di denaro contante in alcuni sportelli bancomat. E' accaduto a Tolentino (Macerata) nei giorni scorsi. Dopo la segnalazione della parte offesa, i carabinieri della locale stazione, grazie anche all'esame dei filmati di videosorveglianza dei vari istituti di credito, hanno individuato e denunciato all'Autorità giudiziaria l'autore dei prelievi allo sportello, un 47enne del posto.

Sempre nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Tolentino hanno denunciato per truffa una coppia di cittadini romeni per truffa. Si tratta di un 37enne e di una 33enne, pregiudicati e senza fissa dimora: in un centro commerciale di Tolentino, approfittando del clima natalizio, hanno inscenato una falsa raccolta di fondi a scopo benefico con tanto di volantini appositamente artefatti per l'occasione, riuscendo a carpire la fiducia di diversi cittadini che, credendo di contribuire ad una giusta causa, hanno effettuato diverse donazioni.

A Camerino i carabinieri hanno denunciato un 23enne egiziano, residente in Lombardia, che ha cercato di eludere i controlli dei militari e ha mostrato una patente di guida greca che è risultata falsa a seguito dei controlli



Riproduzione riservata © Copyright ANSA