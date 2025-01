Questura, Capodanno tranquillo grazie a dispositivo sicurezza

"Capodanno tranquillo grazie al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica allestito in piazza Pertini e nelle zone limitrofe, deciso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, e fatto proprio dal Questore Capocasa, che, a seguito di tavolo tecnico tenuto in Questura, ne dava attuazione". Lo fa sapere la Questura.

"Il concerto di fine anno si é svolto così in assoluta tranquillità e sicurezza grazie alla presenza del personale della Polizia di Stato, dei militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre che al personale della Polizia locale.

É stata prevista, anche in considerazione delle norme antiterrorismo, l'interdizione al traffico veicolare di tutte le strade che adducono a Piazza Pertini, mediante il posizionamento di mezzi e transenne, presidiati da addetti alla Sicurezza, onde impedire l'accesso di mezzi non autorizzati nella zona interessata dalla manifestazione".

"Mentre sono stati predisposti alcuni varchi di accesso alla stessa area dell'evento musicale - prosegue la nota - presso i quali sono stati effettuati controlli, anche con l'utilizzo di metal detector, per impedire che potessero entrare botti ed altri oggetti vietati. Tali controlli capillari hanno consentito che il concerto si svolgesse in allegria e serenità". Presso alcuni varchi "sono stati sequestrati numerosi artifici pirotecnici vietati che avrebbero potuto costituire un pericolo serio per la pubblica incolumità se fossero stati accesi e sparati nella piazza stracolma di gente".

"Particolare attenzione - osserva la Questura - é stata rivolta al parcheggio sottostante la piazza del concerto, che é stato vigilato dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Locale, sia dalle Unità Cinofile della Polizia di Stato. Durante il servizio é stato sanzionato il titolare di un mini market il quale ha venduto una bottiglia di vetro di vino ad un cittadino straniero, in violazione dell'ordinanza comunale emessa per l'occasione. Dovrà pagare una sanzione di 500 euro".

Anche in Provincia, nei territori di competenza dei Commissariati di P.S. distaccati: Fabriano, Jesi, Osimo e Senigallia, nelle principali piazze si sono svolte manifestazioni musicali con tanta affluenza di persone che si sono divertite. Non si é registrata alcuna criticità.



