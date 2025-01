Pronto soccorso Fermo, quasi 40mila accessi nel 2024, +3mila

Nottata di fine anno "relativamente tranquilla", senza picchi di accessi o casi di particolare gravità, nel Pronto soccorso di Fermo che chiude con "quasi 40mila accessi, +3mila rispetto al 2023". Così il dirigente dottore Antonio Ciucani che spiega: "un aumento che ci aspettavamo e che abbiamo fronteggiato. Registriamo una crescente presa in carico di pazienti anziani. Ringrazio il personale del Pronto soccorso e del 118 che hanno lavorato il 31 dicembre e il primo gennaio, al servizio dei cittadini".

Ieri il direttore generale dell'azienda sanitaria territoriale di Fermo, il dottor Roberto Grinta, ha effettuato un sopralluogo all'ospedale Murri di Fermo dove, la "situazione è rimasta costantemente sotto controllo". In nottata al Pronto Soccorso "sono state prese in cura numerose persone, con i codici più svariati ma non si sono registrate particolari condizioni critiche nei pazienti".

"Il personale ospedaliero era preparato ad ogni evenienza, - spiega l'Ast di Fermo - facendo leva sull'impagabile sinergia tra tutte le componenti sanitarie e non che anche ieri e quest'oggi sono state e sono al lavoro per una gestione ottimale della sanità pubblica". "Un anno, quello appena iniziato, in cui il personale, i servizi e le infrastrutture saranno ancora al centro delle attenzioni della Direzione dell'Ast". L'Ast è consapevole "di avere in campo alte professionalità che con spirito di dedizione e attenzione, sono al lavoro per giocare, come sempre, un ruolo fondamentale per la collettività con l'augurio, rivolto a tutto il Fermano, di un buon 2025".



