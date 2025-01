Prefetto Ancona, nessuna criticità nella serata di Capodanno

Ad Ancona "non si sono registrate particolari criticità sul piano della sicurezza e dell'ordine pubblico" nella serata di Capodanno. A sottolinearlo il prefetto di Ancona Maurizio Valiante che ringrazia "le Forze di Polizia, ivi compresa la Polizia locale, i Vigili del Fuoco e tutti coloro che si sono adoperati per garantire la sicurezza durante il concerto e i festeggiamenti di fine anno che si sono tenuti ad Ancona".

"Rivolgo altresì un particolare apprezzamento - prosegue il prefetto Valiante - ai componenti della Commissione di vigilanza e del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica che si sono riuniti in Prefettura per pianificare nei dettagli i dispositivi di sicurezza. L'azione sinergica tra tutte le componenti istituzionali coinvolte ha consentito l'ordinato svolgimento degli eventi".

"La pianificazione operativa predisposta dalla Questura per gestire le migliaia di persone che hanno affollato la città per il concerto e per celebrare l'arrivo del nuovo anno è stata impeccabile. - conclude il prefetto Non si sono, infatti, registrate particolari criticità sul piano della sicurezza e dell'ordine pubblico.



