Petardo vagante ferisce al viso un cameriere, guancia lacerata

Esce dalla sala del ristorante dove lavora per far fare un brindisi con i clienti e viene raggiunto in faccia da un petardo vagante che gli scoppia vicino al viso.

Una guancia lacerata per un 43enne, cameriere, nella zona di Viale della Vittoria ad Ancona. È successo poco dopo la mezzanotte.

Il dipendente, cameriere storico del locale, ha riportato un profondo taglio arrivato fino alla dentatura. Immediati i soccorsi del 118 e di una ambulanza della Croce Rossa. Il 43enne è stato portato in ospedale con un codice rosso. Non è stato chiarito chi abbia lanciato o acceso il grosso petardo 'a fontana'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA