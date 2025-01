'Non lanciate petardi vicino ai bimbi', picchiato con tirapugni

Chiede ad alcune persone in piazza di andare a sparare petardi più lontano in quanto erano presenti alcuni bimbi e viene colpito al volto probabilmente con un tirapugni. E' accaduto nella notte ad Ancona, in Piazza Roma. I sanitari della Croce Gialla hanno soccorso un 48enne di origine egiziana che aveva detto ad alcune persone di allontanarsi per accedere fuochi d'artificio in quanto sul posto c'erano bimbi e questo avrebbe potuto costituire un pericolo anche per loro.

Per tutta risposta l'uomo è stato colpito e ferito gravemente al volto, con interessamento di un bulbo oculare: l'autore dell'aggressione potrebbe aver usato un tirapugni in considerazione del tipo di ferita inferta. Il 43enne è stato portato dai sanitari all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona in sala emergenze.

Nella notte la Croce Gialla ha effettuato una serie di interventi: tra cui quelli per soccorrere un 25enne ferito alla testa che ritornava, in un pullman, da una festa per Capodanno; due persone sono state portate in ospedale per accertamenti dopo altrettante e distinte liti in famiglia ad Ancona, nella serata di Capodanno.

In via Flaminia ad Ancona, nulla da fare per una 80enne morta in casa, probabilmente per un malore, trovata senza vita dalla badante: sul posto i sanitari della Croce Gialla che hanno potuto solo constatare il decesso.

Mezzi sanitari della Croce Gialla hanno svolto servizio nella notte anche nei pressi di una gremita Piazza Pertini, location scelta dall'Amministrazione comunale di Ancona per la festa di Capodanno con l'esibizione dell'artista internazionale Natalie Imbruglia.



