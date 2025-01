Mezzo chilo di cocaina e anfetamina per le feste, arrestato

Aveva in casa quasi mezzo chilo di droga tra cocaina (105 grammi) e anfetamine (350 grammi) per lo spaccio durante le festività natalizie e il Capodanno, e cinque Taser. La Squadra mobile della Questura di Ancona ha arrestato un 23enne anconetano all'alba di ieri, ad Ancona: il blitz dei poliziotti in uno scantinato di piazza San Gallo adibito ad abitazione dal giovanissimo, incensurato, attualmente disoccupato.

Gli agenti della Mobile anconetana, guidata da Carlo Pinto, sono entrati in azione per il sospetto di un giro di spaccio di stupefacenti: hanno trovato la droga, 12.590 euro e materiale per confezionare le dosi. La droga sarebbe servita come scorta per lo spaccio durante le feste, in particolare a cavallo di Capodanno. Nella casa, c'erano anche cinque Taser, modello americano che funge da arma da sparo, con le relative munizioni.

Su disposizioni del pubblico ministero di turno il 23enne è stato trasferito in carcere con l'accusa di spaccio e detenzione abusiva di armi. Il gip Carlo Masini ieri ha convalidato l'arresto disponendo il carcere per il giovane che è assistito legalmente dagli avvocati Antonio Gagliardi e Filippo Caporalini. Durante la convalida il giovane ha ammesso lo spaccio, intrapreso dopo la perdita di lavoro, nel marzo scorso; ha riferito invece che i taser non sarebbero stati di sua proprietà e che li avrebbe lasciati a casa sua un amico.



