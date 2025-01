Con l'auto contro il guardrail a Macerata, deceduto 79enne

Un incidente stradale mortale è avvenuto intorno alle 6 a Villa Potenza di Macerata: un'auto Fiat Panda, guidata da un 79enne, è andata dritta contro la rotatoria 'delle Poste', schiantandosi contro il guardrail e il conducente è deceduto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo dell'auto il 79enne e i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare nulla per salvare il conducente dell'auto morto sul colpo a causa di traumi subiti nell'impatto.

Sul posto anche i carabinieri: le cause dell'incidente, forse dovuto a un malore o ad un colpo di sonno, sono in corso di accertamento.



