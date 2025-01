Capodanno ad Ancona, in 15mila a cantare con Natalie Imbruglia

Circa 15mila persone in piazza Pertini ad Ancona per salutare il 2025 con la festa organizzata dal Comune in centro con special guest la cantante australiana-britannica Natalie Imbruglia che ha interpretato i suoi successi internazionali. Soddisfazione esprime il sindaco Daniele Silvetti per "la festa dei 15mila venuti da ogni parte di Ancona e dalla provincia. Ti vogliamo così spensierata e orgogliosa e pronta ad essere grande". Il primo cittadino che sul proprio profilo social augura un "buon 2025", salutato nel migliore dei modi in una notte organizzata nei "minimi dettagli" finita con la voce internazionale di Natalie Imbruglia, il conto alla rovescia e il sound del dj Cristian Marchi.

Presenti nella serata, insieme al sindaco, anche alcuni assessori tra cui Angelo Eliantonio (Grandi Eventi), Marco Battino (Politiche giovanili, Economia della Notte) e Manuela Caucci (Welfare, Politiche dell'integrazione).



