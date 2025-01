A Pesaro Capodanno senza feriti ma auto e vasi danneggiati

Capodanno sereno e senza feriti nel Pesarese, soltanto qualche danneggiamento a fioriere per vandalismo e alle auto in sosta a Fano. Nessun danno però causato dai botti di fine anno. Questo quanto emerge dopo l'ultimo dell'anno in provincia di Pesaro-Urbino. Non ci sono stati interventi importanti da parte delle forze dell'ordine che hanno registrato un 31 dicembre tranquillo in tutta la provincia. Gli unici danni causati nella notte sono stati infatti provocati da atti vandalici. Hanno riguardato principalmente fioriere e delle auto in sosta a Fano, nei pressi della stazione ferroviaria. Una denuncia invece, a Urbino, per ubriachezza. Nessuna persona risulta invece ferita dai botti.

"Pienone ieri notte nel cuore della città, - fa sapere il Comune di Pesaro - Oltre 5mila persone si sono alternate durante la serata e il picco massimo di presenze è stato raggiunto alla mezzanotte con circa 3mila persone presenti durante il countdown".



