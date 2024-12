Pregiudicati denunciati per furto, uno aveva il foglio di via

Uno ruba alimenti e bevande nel supermercato, l'altro viene sorpreso mentre fruga all'interno di un'auto. Due pregiudicati denunciati a Porto Sant'Elpidio (Fermo). Nel primo dei due casi, i carabinieri hanno concluso una indagine relativa a un furto avvenuto all'interno del Conad elpidiense. L'uomo ritenuto responsabile del furto è un 41enne di Monte San Giusto (Macerata) oltretutto gravato dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Porto Sant'Elpidio, emesso dal questore di Fermo per la durata di 4 anni. L'uomo nonostante il divieto si è recato presso l'attività commerciale e, incurante dei sistemi di sorveglianza, ha nascosto nello zaino vari alimenti e bevande alcoliche asportate dal supermercato, allontanandosi senza pagare la merce.

Nel secondo caso sempre i carabinieri sono intervenuti a seguito di una richiesta di un cittadino che, nel riprendere la sua auto parcheggiata qualche ora prima, aveva notato al suo interno un individuo. I carabinieri hanno così sorpreso un 39enne foggiano, con precedenti specifici per furto, che dopo aver forzato il finestrino si era introdotto all'interno della vettura alla ricerca di oggetti di valore da portare via.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA