Capodanno a Fano, misure straordinarie per la sicurezza

In preparazione ai festeggiamenti di Capodanno che si terranno la sera del 31 dicembre 2024 in Piazza XX Settembre e nella zona Pincio, il Comune di Fano ha adottato importanti disposizioni per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico durante l'evento.

A seguito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi presso la Prefettura il 23 dicembre 2024, sono state definite specifiche indicazioni mirate a tutelare la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti. È stato sottolineato che l'abbandono di bottiglie, oggetti di vetro e cocci sul suolo pubblico rappresenta un serio rischio, soprattutto in caso di emergenze durante il deflusso dei partecipanti alla manifestazione.

Per prevenire tali pericoli, il Sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, ha emanato l'Ordinanza n. 33 del 30 dicembre 2024. Tale ordinanza sarà valida dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2024 fino alle ore 05:00 del 1° gennaio 2025 e prevede il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori e bicchieri di vetro e alluminio nelle aree interessate. Inoltre, è vietato l'uso e la detenzione di bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro e alluminio per il consumo di bevande durante l'orario e nelle zone indicate.

Il Comune informa inoltre che sia il parcheggio della Caserma Paolini sia quello del Vittoria Colonna resteranno aperti fino alle ore 3:00 del mattino durante i festeggiamenti di Capodanno.

Inoltre, si ricorda che nel parcheggio del Vittoria Colonna la sosta sarà gratuita a partire dalle ore 19:30. Per evitare disagi si consiglia di arrivare per le 22.



