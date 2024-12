"Ancona che brilla", appuntamenti dell'inizio del nuovo anno

Ultimi giorni per assaporare il clima della festa nel cuore della città con i vari appuntamenti e allestimenti natalizi. Fino al 6 gennaio accoglie i piccoli Piazza Stamira con il Bosco degli Elfi; attiva la pista di pattinaggio in piazza Pertini; Piazza Cavour, cuore della passeggiata da mare a mare, ospita ancora il mercatino natalizio con le sue tipiche casette a fianco della ruota panoramica, aperta tutti i giorni, nei feriali dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24; nei giorni festivi e prefestivi con orario continuato dalle 10 alle 24.

Il 4 gennaio allieterà le vie del centro dalle ore 17.00 La Pasquella di Varano, che il 5 gennaio si esibirà in Via Grazie a Tavernelle dalle 21.00 alle 23.00.

Ultimi appuntamenti con le corali, circa 30 quelle che quest'anno si sono cimentate nei canti natalizi in vari luoghi della città: 4 gennaio 2025 Coro "Andrea Grilli" - Parrocchia S. Giuseppe Moscati ore 17:00 5 gennaio 2025 Corale "Marini" - Chiesa San Biagio ore 17,30 5 gennaio 2025 Ass.ne Corale "Regina di tutti i Santi e Orchestra dell'Accademia Musicale di Ancona" - Parrocchia S.

Michele Arcangelo ore 18:00 5 gennaio 2025 Associazione Lirica "P.Mascagni" - Parrocchia S.

Maria delle Grazie ore 19:15 Al Teatro Sperimentale venerdì 3 gennaio alle 21:00 la Opus 1 Big Band si esibirà nel concerto di beneficenza, patrocinato dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ancona. Lo speciale appuntamento all'insegna della musica e della solidarietà, diretto dal Maestro Samuele Garofoli, prevede un travolgente repertorio jazz tra swing e brani evergreen. Durante la serata sarà attiva una raccolta fondi a favore della cooperativa 'Il Piccolo Principe', che si dedica con impegno e passione al sostegno di ragazzi con disabilità gravi.



