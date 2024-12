Turismo: Acquaroli, 'Atim è grande opportunità ma ha deluso'

"Atim è stata ed è, una grande opportunità per la nostra regione e i numeri che segnano tre anni di crescita record di turisti nelle Marche lo confermano.

Certo, sono molto deluso dalla mancata strutturazione dell'Agenzia" anche se "non significa che la promozione fatta all'Atim non sia stata efficace". Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli non si sottrae alle domande più spinose durante la conferenza stampa di fine anno che ha tracciato più che un bilancio del 2024 un bilancio di legislatura moderata dal presidente dell'Ordine dei giornalisti Marche, Franco Elisei.

"Turismo e internazionalizzazione sono due esigenze fondamentali per aiutare la nostra regione, le nostre imprese e il nostro territorio - ha ribadito - e la soddisfazione per i risultati c'è". Traspare il rammarico per la vicenda legata al direttore, Marco Bruschini che ha lasciato l'incarico e che, precisa ancora una volta Acquaroli "aveva vinto un interpello pubblico e si era giudicato una selezione pubblica". Insomma non una sua scelta.

"Io per primo, quando la Corte dei Conti ha sollevato delle criticità, ho chiesto di istituire una commissione che facesse chiarezza ma - ha sottolineato il presidente - la Commissione è una Commissione tecnica che valuta su atti tecnici. E quando avrà finito il suo lavoro, assumendosi le responsabilità a tutti i livelli, ci consegnerà una relazione che sarà resa pubblica.

Perché ho chiesto questa commissione? Perché la trasparenza, la chiarezza vengono prima di tutto".

Acquaroli ha comunque ricordato che eventi di promozione delle Marche sono state fatte "con eventi che ci hanno visto protagonista in Europa, penso a Parigi dove abbiamo promossola cucina italiana come patrimonio immateriale, due anni consecutivi a Piazza di Siena". Di sicuro, ha aggiunto "siamo stati una scoperta per i mercati nazionali e internazionali, una scoperta sancita dall'incremento del turismo". Un esempio sono le presenze provenienti da Roma e da Lazio dopo la promozione vatta da Atim". Quindi bene le critiche "ma il ritorno economico c'è stato". Di sicuro il presidente si è detto convinto "dell'operato giusto di tutti i nostri dipendenti e proprio per questo abbiamo fatto la commissione. Se poi l'operato non sarà giusto saremo conseguenti a quelli che saranno i risultati".





