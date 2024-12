Sindaco, 'verifica fisiologica metà mandato, totale autonomia'

Nessun rimpasto in programma per ora nella giunta comunale di Ancona e invece ci sarà una "verifica di metà mandato che è quella fisiologica" negli ultimi mesi dell'anno in concomitanza con le Regionali. Così il sindaco di Ancona Daniele Silvetti rispondendo ai cronisti a margine della conferenza stampa di fine anno in sala giunta. "La squadra di governo è quella che ho nominato ormai 19 mesi fa - osserva -: ognuno aveva i propri obiettivi e li ha portati a termine".

In ogni caso il sindaco farà "una riflessione": "voglio sempre di più dai miei assessori: per me è importante vedere assessori motivati, che siano assolutamente calati sul territorio, che abbiano e godano del loro consenso".

"Se io avessi soltanto il sentore di non godere ancora della fiducia e del sostegno della maggioranza degli anconetani mi farei qualche opportuna riflessione. - prosegue - Credo che invece questa maggioranza ci sia, sia ben solida, mi stia portando per mano a fare anche scelte coraggiose, e con me gli assessori. Io sono allenatore in panchina: - chiosa, usando una metafora calcistica - per vincere la partita devo mettere in campo sempre quelli che hanno le maggiori motivazioni; per cui mancano ancora tre anni e mezzo, vedremo se i risultati stentassero ad arrivare e sono quelli che mi sono prefissato, potrebbero comportare dei cambi o delle sostituzioni in corsa".

In questo contesto, conclude il primo cittadino, "la verifica di metà mandato è quella fisiologica, combacia proprio con le Regionali, è una spartiacque importante da questo punto di vista; quindi una verifica la faremo anche lì. La verifica la farò da sindaco, in totale autonomia, - precisa - nel rispetto delle liste dei partiti che mi hanno sostenuto ma, così come ho preteso in campagna elettorale di poter gestire la campagna come volevo, e mi hanno consentito di poterla fare, altrettanto farò nel mantenimento o nel cambiamento della Giunta".



