Sindaco Ancona, 'nel 2025 solide basi per Stazione Fs marittima'

"Nel 2025 verranno gettate solide basi" per la riattivazione della stazione ferroviaria marittima ad Ancona, in merito ai "finanziamenti", alla "progettazione" e "all'inizio di realizzazione". Lo ha detto il sindaco Daniele Silvetti nel corso della conferenza stampa di fine anno sull'attività svolta dal Comune.

In particolare la progettazione riguarderà i due binari e poi dovrà essere ricostituita la "rete aerea" nel tratto dove era posto il passaggio a livello. Le considerazioni del primo cittadino seguono incontri e interlocuzioni sia con Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e Regione che la considera "infrastruttura strategica".

"Nel 2028 - ha detto il sindaco a proposito dell'ultimo anno del suo attuale mandato - sarà cambiato il volto della città" a seguito del "raddoppio Ss16, dell'Ultimo miglio, l'inizio lavori per il Lungomare nord" e "la riapertura della Stazione marittima come punto terminale del percorso di una metropolitana di superficie tra aeroporto e stazione centrale". Per l'opera è in corso una "progettazione a più mani", ha ricordato Silvetti sottolineando come dall'operazione si libereranno vari spazi a beneficio delle operazioni portuali.

Sul fronte porto, pur ribadendo il proprio favore del turismo crocieristico, Silvetti ha ribadito la propria contrarietà a banchinare il Molo Clementino, mantenendo l'indirizzo di spostare i traffici commerciali dal porto antico: un trend nel quale si pone lo spostamento di attracco di due traghetti per la Croazia ai moli 19-20-21.



