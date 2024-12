Questura Macerata, nel 2024 53 arresti e sequestro 100 kg droga

Nel 2024 a Macerata 53 arresti da parte della polizia, tra Squadra Volanti e Squadra Mobile, e sequestri di oltre 100 chilogrammi di sostanze su tutta la provincia maceratese. Sono alcuni dati forniti dalla Questura di Macerata nel bilancio dell'attività svolta nel corso dell'anno.

Tra i fatti di maggior rilievo vanno annoverati l'arresto di due persone per concorso in una rapina nella stazione di servizio di Tolentino. Per rapine in autogrill, sempre a seguito di attività info-investigativa, denunciati due cittadini italiani per rapina aggravata in concorso commessi nelle stazioni di servizio di Tolentino e Montecosaro.

Altro rilevante arresto dopo il tentato omicidio a Macerata: un cittadino sudamericano armato di mannaia aveva inseguito un conoscente tentando di colpirlo ma senza riuscirci. Nel giugno scorso, dopo due risse in centro a Macerata fra cittadini di origine straniera, denunciati 14 cittadini di origine extracomunitaria; a novembre denunciate sei persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lo sfruttamento della prostituzione.

Nel complesso sono stati denunciati un totale di 174 soggetti per la commissione di diversi delitti; particolarmente numerosi i reati di minacce, lesioni dolose, maltrattamenti in famiglia e stalking. Nei confronti di alcuni dei soggetti responsabili di maltrattamenti e stalking, emessi 20 ammonimenti.

Per quel concerne le misure di prevenzione disposte da parte del Questore di Macerata, comminati 19 Daspo a seguito di episodi riconducibili ai reati da stadio di cui 9 con obbligo di firma; emessi 63 Dacur nei confronti di altrettanti soggetti che con le proprie condotte costituivano una minaccia per la sicurezza e la tranquillità pubblica fuori dai locali; notificati 105 fogli di via verso pregiudicati intercettati nel territorio della provincia senza un giustificato motivo; eseguite tre chiusure di esercizi e locali commerciali frequentati da soggetti pregiudicati e all'interno dei quali vi erano stati diversi episodi di turbativa dell'ordine pubblico.

Infine espulsi dal territorio nazionale poiché irregolari circa 60 extracomunitari anche per il tramite di accompagnamenti diretti in frontiera. Per quel che riguarda i servizi al cittadino invece, sono stati rilasciati oltre 15 mila passaporti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA