Funerali di Egidio Spugnini, il ricordo del sindaco di Pesaro

"Voglio ricordare un amico oltre che un artista poliedrico" così il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, in occasione dei funerali dello scenografo di Urbania, Egidio Spugnini, oscar nel 1971 come miglior film straniero con "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto", scomparso il 27 dicembre scorso.

"Lo conobbi tanti anni fa al Mulino della Ricava, e lì ho trascorso i momenti più belli con lui - dice il primo cittadino - tra i ricordi anche quelli legati ai suoi racconti romani, con persone che per noi erano miti, come Gian Maria Volonté, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli, Tinto Brass e Mario Monicelli".

Il sindaco lo racconta come "un uomo che amava la vita".

Biancani si sofferma poi su un aneddoto: "Per anni fece credere a Ugo Tognazzi di aver inventato lui la carbonara di pesce. Così quando venne a Pesaro e la mangiò chiese se fosse il piatto inventato da Egidio e gli risposero che quella carbonara la facevano da 40 anni" a testimonianza del fatto che "era un uomo che amava scherzare e prendere la vita con ironia".



