FI, per settore moda ampliata la cassa integrazione in deroga

Per il settore moda "ampliata la cassa integrazione in deroga". Lo annuncia il Gruppo consiliare di Forza Italia Marche. "Con la conversione in legge del Decreto-Legge 160, - commenta - si è segnato un passo importante per il sostegno al settore strategico della moda".

"Un risultato - sottolinea il Gruppo di FI - reso possibile anche grazie alla sinergia tra l'assessore regionale Stefano Aguzzi, la capogruppo di Forza Italia in Regione Marche Jessica Marcozzi, i consiglieri Mirko Bilò, Giovanni Dallasta, Gianluca Pasqui e Lindita Elezi, e il lavoro encomiabile dell'onorevole Francesco Battistoni, che ha lavorato con determinazione per sensibilizzare i propri colleghi in Parlamento sulla necessità di potenziare gli strumenti di tutela per i lavoratori e le imprese di questo comparto".

"La legge, approvata lo scorso 20 dicembre e che entrerà in vigore a partire da gennaio 2025, ha introdotto modifiche di grande rilevanza: - prosegue il Gruppo di Forza Italia - Ampliamento della cassa integrazione in deroga: la durata è stata estesa fino a 12 settimane, coprendo un periodo fino al 31 gennaio 2025. Per sostenere questa misura, il finanziamento è stato incrementato di 36,8 milioni di euro per il 2025 e portato a 73,6 milioni di euro per il 2024, rispetto ai 64,6 milioni inizialmente previsti". Altro tema è quello "dell'inclusione di ulteriori attività connesse alla moda: sono stati ricompresi nuovi codici ATECO, tra cui lavorazioni della meccanica strettamente collegate al settore, come quelle relative alla montatura e saldatura di accessori della moda".

"La moda - afferma Jessica Marcozzi, capogruppo di Forza Italia in Regione - rappresenta un pilastro dell'economia marchigiana e nazionale. Questa misura risponde all'urgenza di garantire un supporto adeguato a imprese e lavoratori, salvaguardando un settore che è simbolo di eccellenza e competitività. La sinergia tra Regione, Parlamento e i nostri consiglieri è stata decisiva per ottenere questo risultato".L'Assessore Stefano Aguzzi ha aggiunto: "L'ampliamento della cassa integrazione in deroga - osserva l'assessore Aguzzi - rappresenta un atto concreto per sostenere un settore che continua ad affrontare grandi sfide. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per inserire queste modifiche fondamentali nella legge, dimostrando attenzione e responsabilità verso le necessità del nostro territorio." "L'approvazione di queste modifiche dimostra - dichiara Francesco Battistoni, deputato di Forza Italia e commissario regionale - quanto sia strategico il ruolo del Parlamento nel rispondere tempestivamente alle esigenze dei settori produttivi italiani. Il settore moda, con la sua lunga filiera che include anche comparti collegati come la meccanica, non è soltanto un simbolo dell'eccellenza italiana, ma anche un importante generatore di occupazione. Ampliando la cassa integrazione in deroga e includendo ulteriori categorie, abbiamo rafforzato il sistema di protezione sociale per i lavoratori e sostenuto concretamente le imprese nel loro percorso di resilienza e innovazione." Battistoni evidenzia inoltre l'importanza della cooperazione istituzionale: "questo risultato è frutto di un lavoro corale, che ha visto il contributo dei consiglieri regionali di Forza Italia e del gruppo parlamentare. Continueremo a impegnarci affinché la moda e i settori collegati possano affrontare con maggior serenità le sfide dei mercati globali, salvaguardando la competitività delle nostre eccellenze".

Forza Italia Marche ribadisce "il proprio impegno a tutela del settore moda, considerandolo un asset strategico per l'economia regionale e nazionale, e continuerà a lavorare per garantire che queste misure vengano attuate in modo efficace e tempestivo".



