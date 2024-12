Mons. Del Cin ha aperto il Giubileo a Loreto

"Apriamo solennemente l'Anno Giubilare per la nostra Chiesa di Loreto. Questo rito è per noi preludio di una ricca esperienza di grazia e di misericordia, pronti sempre a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi, specialmente in questo tempo di guerre e di disordini. Cristo, nostra pace e nostra speranza, sia nostro compagno di viaggio in questo anno di grazia e di consolazione. Lo Spirito Santo, che oggi inizia in noi e con noi questa opera, la porti a compimento fino al giorno di Cristo Gesù". Con queste parole l'Arcivescovo Mons. Fabio Dal Cin ha solennemente aperto il Giubileo per la Prelatura Lauretana.



Il rito di apertura del Giubileo ha stretto tutti i fedeli lauretani e provenienti da tante parti d'Italia attorno al Vescovo che ha solennemente portato all'altare maggiore, in processione, la croce giubilare, posta poi davanti alla finestra della Santa Casa, visibile a tutti i fedeli quale segno della speranza che questo Giubileo vuole trasmettere a tutti i cristiani nel mondo. "L'Anno Santo che ha spalancato le sue porte a tutta l'umanità nella notte di Natale a Roma, con questo rito assume una dimensione più familiare", è il messaggio dell'omelia di Dal Cin.



"Abbiamo iniziato questo rito compiendo un piccolo pellegrinaggio ma significativo: abbiamo camminato dietro la croce. La vita è un viaggio dietro a Gesù dove si cammina verso una meta che è la casa del Padre. Lungo la strada si può anche smarrire Gesù come è successo a Maria e Giuseppe. Anche noi possiamo perdere il Signore. Come Maria e Giuseppe finché non ritroviamo Gesù siamo inquieti e smarriti. E Maria e Giuseppe ci insegnano come trovare il Signore. Questi due genitori quando si accorgono che Gesù non è più con loro, non sia accusano a vicenda, ma lo cercano insieme. Ecco cari fratelli e sorelle, l'Anno Santo ci dà la grazia di cercare insieme il Signore, insieme con tutti i credenti, con chi cerca Dio con cuore sincero. (…). All'inizio di questo Giubileo in questa celebrazione che ci trova radunati nella Casa di Maria, lì dove tutto ha avuto inizio per la nostra salvezza e del mondo intero, confessiamo insieme che Gesù è l'unica nostra vera speranza".



