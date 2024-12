I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 09:20 circa in via Piaggia e via Madonna della Fonte, con le squadre di Macerata e dei volontari di Apiro, per una fuga di gas metano. Sono state evacuate 13 persone su 4 immobili residenziali, ma continuano i sopralluoghi per verificare che non ci siano altre emergenze.

E' stata attivata la ditta del gas che sta lavorando per intercettare la perdita, sul posto anche la Polizia Locale.





