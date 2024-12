Dimensionamento scolastico: Upi, 'Pronti a ricorrere al Tar'

"Sono esterrefatto dalle dichiarazioni dell'assessore riportate dalla stampa in merito agli accorpamenti scolastici nella regione Marche. L'assessore Biondi asserisce che le Province non abbiano adempiuto ai loro compiti, non predisponendo i piani di dimensionamento e costringendo la Regione ad intervenire: niente di più falso". Così il presidente dell'Upi Marche, Giuseppe Paolini, risponde all'assessore regionale all'Istruzione, Chiara Biondi.

"Invito Biondi - afferma Paolini - ad essere onesta intellettualmente e riportare pubblicamente quanto accaduto realmente in questi mesi, durante i quali sia le Province sia l'Upi Marche, che riunisce tutti e cinque gli Enti provinciali, l'hanno incontrata formalmente e anche informalmente. Molte sono state le proposte fatte da parte delle Province, anche tenendo conto degli accorpamenti già effettuati negli anni passati e che hanno toccato più massicciamente alcuni territori rispetto ad altri. Per questo - continua il presidente Upi Marche - ci saremmo aspettati quest'anno un ribilanciamento delle situazioni, come fatto presente nelle sedi opportune. Ed invece - prosegue ancora Paolini - le riorganizzazioni avanzate dai territori, anche sulla base di questi criteri, sono state ignorate e la Regione è intervenuta di imperio con una delibera, fra l'altro l'antivigilia di Natale. Una manovra davvero scorretta. E, sorpresa, guarda caso le province più colpite sono sempre le solite, Pesaro-Urbino in testa che ha già pagato dazi altissimi alla causa del ridimensionamento con quattro autonomie sottodimensionate nel 2023-2024 e altre quattro nel 2024-2025 ed ora arrivano altri tre ridimensionamenti, su un totale di sei decise in tutte le Marche".

La delibera regionale del 23 dicembre prevede l'accorpamento nella porvincia di Pesaro-Urbino dell'Istituto Comprensivo di Piandimeleto con quello di Macerata Feltria "Raffaello Sanzio", quello di Acqualagna "E. Mattei" con quello di Apecchio "Scipione Lapi" e, ancora, il Cpia di Pesaro Urbino (il centro per l'istruzione degli adulti) con l'Istituto superiore "A.

Cecchi" di Pesaro. Nella provincia di Macerara sono previsti gli accorpamenti tra il Convitto nazionale "Giacomo Leopardi" e l'Ite "A. Gentili", di Macerata, l'Istituto Omnicomprensivo "A.

Gentili-V. Tortoreto" di San Ginesio con l'I.C. Colmurano e l'I.C. "Simone De Magistris" di Caldarola con l'Omnicompresivo "G. Leopardi R. Frau" di Sarnano.

"Come ho già avuto modo di dire - sottlinea il presidente Upi Marche - è chiaro che dietro a queste scelte regionali ci sono motivi politici. Non può non saltare all'occhio, infatti, che la Provincia di Ancona resta immune dagli accorpamenti, con particolare riguardo a Fabriano, territorio di riferimento dell'assessore, dove non è stata accolta l'ipotesi di unire i due licei scientifici presenti in città. Siamo pronti - conclude Paolini - a rivolgerci al Tar se necessario per impugnare la delibera della Regione"



Sindacati scuola a Biondi, 'Si doveva agire diversamente'

CGIL, CISL e UIL Marche e le Federazioni di categoria della scuola respingono "con forza le dichiarazioni dell'Assessore Regionale Biondi sul dimensionamento scolastico per l'anno 2025/26. Il dimensionamento scolastico era previsto dagli accordi tra il governo Draghi e l'Unione Europea, eppure l'attuale governo avrebbe potuto evitare i tagli investendo più risorse nella scuola pubblica, invece, ha deciso di fare cassa sull'istruzione. Ricordiamo però - sottolineano i sindacati - che gli indirizzi nazionali non fissano più come predittivo il criterio numerico dei 900 alunni indicando la quota complessiva delle autonomie scolastiche per ogni regione, che quindi si assume la responsabilità delle scelte sugli accorpamenti. Il dimensionamento scolastico non riguarda solo i dirigenti scolastici".

"Sebbene accorpare istituti non significhi sopprimere plessi, si vengono a unire più istituti, quindi in ultima analisi si parla di tagli di intere istituzioni scolastiche. Giustificare gli accorpamenti dicendo che non si chiudono i plessi è inaccettabile: chi conosce la scuola, sa bene che ci saranno ricadute sul personale , ma soprattutto che gestire Istituti comprensivi con decine di plessi sparsi in aree interne, come previsto nella provincia di Pesaro, equivale a pregiudicare la loro funzionalità e quindi il servizio alla comunità.

Le Province si sono mosse sulla base delle linee guida emanate dalla Regione Marche di cui più volte abbiamo denunciato la genericità e per il secondo anno la Regione affronta il dimensionamento in maniera tardiva e in modo non condiviso al tavolo interistituzionale come più volte ribadito". Ma su una cosa le Linee guida davano indicazioni precise, peraltro su indicazione delle stesse organizzazione sindacali: tutelare gli Istituti delle aree interne e valutare la costituzione di poli d'istruzione superiore in relazione a una coerente offerta formativa, che nelle aree urbane può essere razionalizzata.

Quindi l'Assessore all'Istruzione sa bene che i Sindacati hanno sempre sollecitato un'analisi condivisa del territorio su scala regionale insieme alle stesse Province. Istanza appunto disattesa". Non solo. "Quando l'Assessore annovera l'IC Caldarola tra le scuole a reggenza, occorre sottolineare che ciò non è avvenuto per carenza di alunni. Allora quali i criteri in base ai quali alcune scuole sono "salve" ed altre no? E' evidente che la Regione non abbia mai tenuto conto delle richieste poste dalle organizzazioni sindacali, visto che la proposta non risponde a quella programmazione di respiro auspicata. Questo dimensionamento scolastico, così come ipotizzato, è sbagliato".

